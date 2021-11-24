دوري الأبطال: برشلونة يتعادل ويفرط بفرصة التأهل

تعادل برشلونة الإسباني في مباراته البيتية أمام بنفيكا البرتغالي دون أهداف، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها عدة فرص تهديفية، غير أن الحظ لم يحالف أي من الفريقين في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، في حين أصبح برصيد بنفيكا 5 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث مرر نيكو كرة داخل المنطقة إلى يوسف دمير الذي سدد كرة تصدى لها أوديسياس حارس مرمى بنفيكا وحولها إلى ركنية في الدقيقة 8.

وتلقى ممفيس ديباي كرة خلف دفاع بنفيكا وانطلق بمهارة فردية وراوغ الحارس ومرر الكرة نحو نيكو في الدقيقة 17 قبل أن يُشتتها دفاع الفريق البرتغالي.

وأرسل بوسكيتس تمريرة بينية إلى جافي في عمق منطقة جزاء بنفيكا، وسدد اللاعب الشاب كرة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 26.

وتألق أوديسياس حارس مرمى بنفيكا في التصدي لتسديدة قوية من جوردي ألبا داخل المنطقة، في الدقيقة 28.

وتصدى تير شتيغن حارس مرمى برشلونة لتسديدة من ياريمتشوك لاعب بنفيكا بقدميه في الدقيقة 34.

وسجل أوتاميندي هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة 35، حيث تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في شباك تير شتيغن، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وحرمت العارضة يوسف دمير لاعب برشلونة من تسجيل هدف التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 43، بعد تسديدة قوية من اللاعب الشاب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى ممفيس ديباي كرة داخل منطقة جزاء بنفيكا لكنه بدلا من التسديد حاول التمرير لأحد زملائه وتم قطع الكرة منه في الدقيقة 57.

وأرسل نونيز لاعب بنفيكا كرة عرضية من الطرف الأيمن داخل منطقة جزاء برشلونة، لكن الدفاع الكتالوني شتتها في الدقيقة 64.

وتصدى أوديسياس حارس مرمى بنفيكا لتسديدة رأسية من الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة في الدقيقة 68.

ونجح رونالد أراوخو مدافع برشلونة في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 84، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا داخل المنطقة، وسدد مباشرة أسفل يمين حارس بنفيكا، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد عثمان ديمبلي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى بنفيكا في الدقيقة 85.

وأهدر ميلوفيتش لاعب بنفيكا فرصة تسجيل هدف قاتل للفريق البرتغالي في الدقيقة 94، حيث انفرد بالحارس تير شتيغن وراوغه لكنه سدد برعونة شديدة دون تركيز بجانب القائم الأيمن.