كريستيانو: لن نتوقف عن القتال من أجل اليونايتد

أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سعادته بعد تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على فياريال بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأحرز رونالدو وزميله الإنجليزي، جادون سانشو، هدفي الشياطين الحمر في المباراة.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك" عقب المباراة "دائمًا ما يكون اللعب رائعا في إسبانيا، وكذلك الفوز والتسجيل في هذا البلد الذي شعرت فيه دائما بالخصوصية".

وأضاف "تهانينا للاعبين على الفوز العظيم الذي وضعنا في المكان الذي ننتمي إليه، نحن مانشستر يونايتد، ولن نتوقف عن القتال من أجل هذا النادي".

ويعد هذا اللقاء هو الأول لمانشستر يونايتد بعد رحيل أولي جونار سولسكاير، المدير الفني السابق.

وتولى مايكل كاريك مساعد سولسكاير المهمة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.