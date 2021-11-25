برشلونة... صفقة مرتقَبة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير أن مسؤولي نادي برشلونة، وضعوا اللمسات الأخيرة على إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم بازل آرثر كابرال، لتدعيم صفوف الفريق بأول صفقة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن انتهاء تعاقد كابرال الذي يبلغ من العمر 23 عاما، بحلول صيف 2023، يدفع مسؤولو بازل لبيعه، ويجعل المفاوضات بين الناديين تسير بسلاسة ودون مشاكل.

وقالت إن الصفقة لن ترهق خزينة البارسا في ظل تأزم الوضع الاقتصادي للنادي، بل من المنتظر أن تتكلف مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، موضحة أن كابرال لفت الأنظار بمستواه الرائع منذ بداية الموسم الجاري، مما دفع "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل لضمه للبحث عن رأس حربة قبل مونديال 2022، في ظل تراجع مستوى الثنائي جيسوس وفيرمينو مع مانشستر سيتي وليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحراز اللاعب 23 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم بالدوري والكأس ودوري المؤتمر الأوروبي، أغرى أيضا أندية أخرى بضمه مثل هيرتا برلين الألماني وليدز يونايتد الإنجليزي.

وعدّت الصحيفة أنّ لكابرال مزايا أقنعت اللجنة الفنية للبارسا، وتلبي حاجة المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، من بينها أنه يتسم بالقوة البدنية وخفة الحركة داخل منطقة الجزاء، وإجادة التسجيل بكلتا قدميه.