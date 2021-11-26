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جماهير ليفربول عن صلاح: "الملك والأفضل على هذا الكوكب"

تاريخ النشر: 26/11/2021 - 09:14

جماهير ليفربول عن صلاح: "الملك والأفضل على هذا الكوكب"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أبدت جماهير ليفربول إعجابها بأداء النجم المصري، محمد صلاح، بعد المباراة التي فاز بها الفريق على بورتو بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز نجما "الريدز" تياغو ألكانتارا ومحمد صلاح هدفي الفوز، ليواصل ليفربول تحقيق الفوز في دوري الأبطال.

وأشادت جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بما قدمه صلاح خلال 70 دقيقة أمام بورتو، وجددت طلبها لإدارة "الريدز" بمنح النجم المصري عقدًا جديدًا للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة داخل "آنفيلد".

وكتب أحدهم بشكل ساخر مُعلقًا على التأخر في تجديد عقد صلاح "هل ستمنحونه عقدًا جديدًا، عندما يُحطم رقم قياسي في مباراة ميلان؟"، بينما غرد أحدهم "الملك.. إنه الأفضل في العالم".

وكتب مُشجع آخر "يوم جديد، يعني تحطيم رقم قياسي جديد، إنها مجرد أشياء لمحمد صلاح".

ووصف صلاح بالأفضل بعد معادلة رقم جيرارد في دوري أبطال أوروبا وغرد "صلاح هو أفضل لاعب على هذا الكوكب"، وطالب أحدهم تجديد عقد صلاح وكتب "أعلنوا عن منحه عقدًا مدى الحياة".

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#ليفربول
#محمد صلاح
#دوري أبطال أوروبا

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