ريال مدريد يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية

يسعى المتصدر ريال مدريد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية محليا وقاريا، وذلك عندما يستضيف نظيره إشبيلية الذي يحتل المركز الثاني في مباراة قمة، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الليغا.

وحقق الفريق الملكي الفوز في 7 مباريات وتعادل في واحدة في آخر 8 خاضها في مختلف المسابقات ويبدو الفريق الأكثر ثباتا في المستوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي.

في المقابل، يتخلف إشبيلية عن المتصدر بفارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واستقرارا في المستوى لا محليا حيث تعثر أمام ألافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشارك في دوري ابطال اوروبا ويعاني في مجموعة متواضعة تضم سالزبورغ النمساوي وفولفسبورغ الألماني ورين الفرنسي. ويتعين على إشبيلية الفوز خارج ملعبه في الجولة الأخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويعتمد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي على خماسي مخضرم في صفوف الفريق الملكي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط المكون من البرازيلي كاسيميرو، الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف.

كما فرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع النمساوي دافيد ألابا القادم من بايرن ميونخ في صفقة حرة مطلع الموسم الحالي.

ونظرا للاستقرار في تشكيلته، فقد دفع لاعبون آخرون الثمن بالجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو حتى في المدرجات والأمر يتعلق بالمهاجم البلجيكي إيدين هازارد البعيد عن مستواه، والجناح الويلزي غاريث بيل بالإضافة إلى لاعب الوسط المتقدم إيسكو.

وعلق أنشيلوتي على هذا الأمر بقوله "مهمة المدرب دائما ما تكون معقدة من هذه الناحية، لكن عندما تخوض سباقا من الأفضل أن تكون لديك سيارات فيراري وليس فيات".