يوفنتوس يخضع لتحقيق حول "فبركة صفقات"

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تواجه تحقيقا في قضية متعلقة بفبركة صفقات مقابل جني مكاسب مالية للفريق.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ممثلي مكتب المدعي العام الفيدرالي ذهبوا إلى يوفنتوس أمس، الجمعة، من أجل جمع معلومات في القضية والحصول على جميع المستندات اللازمة.

وبيّنت أن الاتهامات تلاحق الرئيس أندريا أنيلي ونائبه بافل نيدفيد، بالإضافة إلى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق، والذي انتقل للعمل في توتنهام.

وأوضحت أن مكتب المدعي العام الفيدرالي يحقق في الفترة من 2018 وحتى 2021، ويتهم يوفنتوس بتحقيق مكاسب رأسمالية زائفة تبلغ 50 مليون يورو.

وذكرت أنه التحقيق في القضية بدأ من المدعي العام في تورينو خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، لكن تقرير "COVISOC" عن الفساد جعل المدعي العام الفيدرالي يتدخل أيضًا.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي يوفنتوس سيخضعون أيضًا لتحقيق جنائي في هذه القضية.