برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يدرس إمكانية ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنطوني مارسيال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويريد برشلونة تعزيز حلقته الهجومية بناء على طلب مدربه، تشافي هيرنانديز، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد استفسرت إدارة برشلونة عن إمكانية التعاقد مع مارسيال، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، خلال رحلته إلى مدينة مانشستر، للتفاوض مع مانشستر سيتي حول فيران توريس، استفسر من مسؤولي مانشستر يونايتد حول وضع مارسيال.

وابتعد مارسيال عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية، خاصة مع مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل مستمر، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مباراة، حقق التعادل 6 مرات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 مباريات.