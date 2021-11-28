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ريال مدريد يقترب خطوة جديدة من مبابي

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 09:49

ريال مدريد يقترب خطوة جديدة من مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب خطوة جديدة من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في كانون الثاني/ يناير القادم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن حالة من التشاؤم تسود داخل سان جيرمان بشأن ملف تجديد عقد مبابي، خصوصا وأن المفاوضات لم تشهد أي جديد.

وأضافت أن مبابي رفض آخر عرض قدمه سان جيرمان بشأن تجديد عقده، ما أصاب ناصر الخليفي، رئيس النادي، بحالة من التشاؤم بشأن التجديد.

وحاول الريال، التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس، رفض عرض النادي الملكي.

وصرح مبابي مؤخرًا بأنه كان يرغب في الانتقال للريال، الصيف الماضي، لكن سان جيرمان لم يحقق رغبته.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

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