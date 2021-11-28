قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

افترق فريقا تشيلسي ومانشستر يونايتد بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف تشيلسي اللاعب جورجينهو، في المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب جادون سانشو.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد مانشستر يونايتد 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى لصالح تشيلسي في الدقيقة الثالثة، وذلك بتسديدة من زياش من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها دي خيا.

وأهدر بعدها مباشرة تشيلسي فرصة محققة لافتتاح التسجيل، بعدما تلاعب أودوي بليندلوف، لينفرد بدي خيا ويسدد كرة، تألق حارس اليونايتد في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وعاد تشيلسي للهجوم من جديد في الدقيقة 18، بعدما مهد أودوي الكرة لزياش على حدود المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وظهر اليونايتد للمرة الأولى في الدقيقة 21، بتسديدة من فيرنانديز من خارج المنطقة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتعاطفت العارضة مع دي خيا، بعدما تصدت لصاروخية من روديجر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وأخطأ فيرنانديز في تمرير الكرة بالقرب من منطقة جزائه في الدقيقة 36، ليفتكها أودوي ويسدد كرة أرضية من على حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد دي خيا.

وتواصل زحف تشيلسي تجاه مرمى اليونايتد، بتسديدة جيمس من على حدود المنطقة في الدقيقة 39، مرت إلى جوار القائم.

وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل جيمس عرضية من مخالفة مرت من أمام الجميع وكادت أن تسكن الشباك، إلا أن دي خيا تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح اليونايتد التسجيل في الدقيقة 50، وذلك بعدما أخطأ جورجينو اللاعب الأخير بالملعب في ترويض الكرة، ليفتكها سانشو وينفرد بميندي مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك.

وحاول اليونايتد إضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 57، وذلك بعدما سدد فريد كرة مقوسة من داخل المنطقة مرت إلى جوار القائم.

وأتى الرد من تشيلسي في الدقيقة 58، بعدما تابع فيرنر الخالي من الرقابة داخل المنطقة، كرة مبعدة من دفاع اليونايتد، مسددًا كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 67، وذلك بعد تعرض سيلفا للإعاقة من قبل وان بيساكا.

ونجح جورجينو في تصحيح خطئه، بعدما نفذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 69، مسددًا كرة أرضية على يمين دي خيا.

وكاد البلوز أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 72، بعدما مهد جيمس الكرة بالرأس لزياش داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة على الطائر ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتوغل زياش في منطقة جزاء اليونايتد مراوغًا ماتيتش، وسدد بعدها كرة أرضية قوية أمسك بها دي خيا في الدقيقة 81.

وارتقى لوفتيس تشيك لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 84، مسددًا كرة بالكتف ذهبت أعلى العارضة.

وأخطأ ميندي في تمرير الكرة في الدقيقة 88، ليفتكها فريد ويحاول تسديد كرة ساقطة، إلا أن الحارس السنغالي نجح في الإمساك بها.

وأهدر تشيلسي فرصة محققة لحسم اللقاء، بعدما أرسل بوليسيتش عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى روديجر الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة على الطائر ذهبت بغرابة أعلى العارضة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).