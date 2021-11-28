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هل يفكر غوارديولا في تدريب فريق آخر بالبريمييرليغ؟

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 09:42

هل يفكر غوارديولا في تدريب فريق آخر بالبريمييرليغ؟
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

استبعد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إمكانية تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للفريق السماوي "هل تريد تدريب منتخب إنجلترا؟ غاريث يقوم بعمل رائع. لقد مدد عقده سنتين.. فتهانينا له".

وأضاف "لقد قلت مرات عديدة، عندما أنهي عملي هنا، سيكون من دواعي سروري أن أقود فريقًا في كأس العالم، لكن ليس من السهل العثور عليه. هناك عدد قليل، أود ذلك، لكن إذا لم يحدث ذلك، سأقوم بتدريب الأندية".

وتابع "لكن في إنجلترا، سأكون مع مانشستر سيتي فقط. لن أدرب ناديًا آخر في إنجلترا باستثناء السيتي".

وواصل "أعتقد أن ساوثغيت قام بعمل لا يصدق مع إنجلترا. ما أريده أن يمدد العقد ثم يمدد أكثر بعد ذلك".

وأردف بيب غوارديولا "أنا لست هنا لأتخذ موقفا من أي شخص. هذا ليس هدفي. أريد استغلال طاقتي وحبي هنا".

واختتم "بعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث. لم أعتقد أبدا أنني سأكون هنا وعندما جئت، لم أفكر مطلقا أنني سأظل هنا لمدة 6 سنوات".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#الدوري الإنجليزي

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