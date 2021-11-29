الجزائري محرز ينافس لحصد جائزة بوشكاش

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء اللاعبين المرشحين لحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، التي حصدها الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في العام المنصرم.

ومن بين المرشحين الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، بفضل الهدف الذي سجله رفقة منتخب بلاده في شباك زيمبابوي، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام:

- لويس دياز (كولومبيا): في مباراة البرازيل وكولومبيا بكوبا أميركا يوم 23 حزيران/ يونيو 2021.

- جوتييه هاين (فرنسا): في مباراة نيورتيه وأوكسير بدوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 10 نيسان/ أبريل 2021.

- إيريك لاميلا (الأرجنتين): في مباراة آرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي 14 آذار/ مارس 2021.

- فالنتينو لازارو (النمسا): في مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

- ساندرا أوسو أنساه (غانا): في مباراة نادي أكاديمية كوماسي وسوبريم بالدوري الغاني للسيدات يوم 8 أيار/ مايو 2021.

- فانجليس بافيلديس (اليونان): في مباراة ويليام ضد فورتونا سيتارد بالدوري الهولندي يوم 16 أيار/ مايو 2021.

- دانيلا سانشيز (المكسيك): في مباراة كويرتارو وأتلتيكو دي سان لويز بالدوري المكسيكي للسيدات يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2021.

- باتريك شيك (التشيك): في مباراة التشيك واسكتلندا بيورو 2020 يوم 14حزيران/ يونيو 2021.

- مهدي تارمي (إيران): في مباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا يوم 13 نيسان/ أبريل 2021.

- كارولين وير (إسكتلندا): في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي للسيدات يوم 12 شباط/ فبراير 2021.