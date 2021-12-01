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برشلونة يراهن مجددا على ضم المغربي زياش

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 08:34

برشلونة يراهن مجددا على ضم المغربي زياش
النجم المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى فريق برشلونة الإسباني اهتمامه مجددا بالتعاقد مع اثنين من نجوم تشيلسي الإنجليزي لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن "مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يسعى إلى تحسين الخط الأمامي بضم مهاجم مميز، وتبحث الإدارة عن خيارات من صفوف تشيلسي".

وأشارت الصحيفة إلى اتصالات أجراها مسؤولو برشلونة مع نظرائهم في تشيلسي في الأيام الأخيرة، مبينة أن البلوز أظهروا مرونة في المفاوضات بشأن الثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر.

وتابعت "برشلونة تواصل مع تشيلسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للاستفسار عن الخيارات المتاحة، ويبدو زياش لائقا بشكل أفضل، في حين تواصل بلوغرانا مع وكيلي اللاعبين".

يُذكر أن فيرنر وزياش ليسا ضمن التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي منذ بداية الموسم الجاري، رغم أنهما لعبا ضد مانشستر يونايتد في اللقاء الماضي بالدوري.

وأفاد التقرير بأن إدارة البلوز مستعدة لدفع جزء من رواتب هذا الثنائي في حال الاتفاق على رحيلهما.

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#برشلونة
#تشيلسي
#حكيم زياش
#تيمو فيرنر

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