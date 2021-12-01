فينيسيوس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، حسم مصيره مع ريال مدريد الإسباني بعدما أبدى باريس سان جيرمان رغبته في الحصول على خدماته.

وأظهرت إدارة الفريق الفرنسي اهتماما شديدا بضم فينيسيوس من أجل تعويض الرحيل المحتمل للفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وانفجرت موهبة فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم، بعدما ساهم في 18 هدفًا خلال 19 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وقال فينيسيوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أنا أعشق ريال مدريد، وأريد البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي".

وعن سر إشارته وتقبيله لشعار ريال مدريد عندما يسجل، قال "أشير إلى الشعار لأن الجماهير والنادي يحبونني كثيرًا، وأنا أفعل كل ما في وسعي لمساعدة النادي في الوصول إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه".

وأضاف "عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت هدافًا، وأفضل لاعب، وفزنا بالبطولة، والدي أخبرني أن ريال مدريد معجب بي، فظننت أني مجنون، مر أسبوع وأخبرني أن أمامه يومين لاتخاذ القرار، لم أستطع إخبار أصدقائي، لم أنم في اليومين لكنني اتخذت القرار الصحيح في النهاية".

وعن علاقته مع الفرنسي كريم بنزيمة، ولاعبي ريال مدريد، قال "بنزيمة مثير للإعجاب، يفعل كل شيء صعب بمنتهى السهولة، إنه لاعب رائع، وأنا أحب اللعب معه".

وتابع "يمكننا أن نفعل كل شيء من أجل فوز كريم بالكرة الذهبية".

وأوضح "على أرض الملعب، أتعايش مع بنزيمة بشكل أفضل، فهو دائمًا قريب مني، ونقدم مستويات جيدة معًا، أما خارج الملعب، أتواجد مع ميليتاو ورودريغو باستمرار، نحن برازيليون ونفعل الأشياء معًا دائمًا".

وواصل "أضحك أكثر مع مارسيلو وميليتاو، مارسيلو مثير للإعجاب".

وعن علاقته مع مدربه كارلو أنشيلوتي، قال "إنه مدرب جيد جدًا، فهو يوضح الأمور داخل وخارج الملعب، ويجعل الأمر سهلًا على الجميع، في الخارج يتحدث معي دائمًا لأكون هادئًا، وأفعل ما أفعله حاليًا".

وختم "لطالما كان حلمي أن ألعب لريال لمدريد، أعتقد أنه حلم كل الأطفال، وخاصة من البرازيل، مع كل البرازيليين الذين صنعوا التاريخ هنا، فأنا أعمل على صنع التاريخ مثلهم".