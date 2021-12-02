الأردن يظفر بفوزٍ ثمين على السعودية في كأس العرب

فاز الأردن بثلاث نقاط ثمينة عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدفٍ دون رد، أمس الأربعاء، ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب "قطر 2021".

وجاء شوط المباراة الأول هادئا من كلا الطرفين، دون أن يشهد أي خطورة تذكر أمام مرمى الحارسين، محمد الربيعي ويزيد أبو ليلى.

وسجل المدافع عادل الدوسري هدف "النشامى" الوحيد في الشوط الثاني، من كرة حولها عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 62، بعدما حاول التصدي لتسديدة من محمود المرضي.

وكان منتخب المغرب قد افتتح مباريات المجموعة بفوزٍ كبير على نظيره الفلسطيني جاء بأربعة أهداف دون مقابل.

وتصدرت المغرب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على الأردن الثانية، بينما تأتي السعودية وفلسطين في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون نقاط لكليهما.