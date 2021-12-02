  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الأردن يظفر بفوزٍ ثمين على السعودية في كأس العرب

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 09:47

الأردن يظفر بفوزٍ ثمين على السعودية في كأس العرب
من صفحة "اللجنة الأولمبية الأردنية"
عرب ٤٨

فاز الأردن بثلاث نقاط ثمينة عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدفٍ دون رد، أمس الأربعاء، ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب "قطر 2021".

وجاء شوط المباراة الأول هادئا من كلا الطرفين، دون أن يشهد أي خطورة تذكر أمام مرمى الحارسين، محمد الربيعي ويزيد أبو ليلى.

وسجل المدافع عادل الدوسري هدف "النشامى" الوحيد في الشوط الثاني، من كرة حولها عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 62، بعدما حاول التصدي لتسديدة من محمود المرضي.

وكان منتخب المغرب قد افتتح مباريات المجموعة بفوزٍ كبير على نظيره الفلسطيني جاء بأربعة أهداف دون مقابل.

وتصدرت المغرب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على الأردن الثانية، بينما تأتي السعودية وفلسطين في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون نقاط لكليهما.

بودكاست عرب 48

#الأردن
#السعودية
#كأس العرب
#قطر
#الدوحة

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المنتخب المغربيّ يفوز على الفلسطينيّ برباعيّة في كأس العرب
المنتخب المغربيّ يفوز على الفلسطينيّ برباعيّة في كأس العرب

2021-12-01

كأس العرب: مصر تهزم لبنان بهدف يتيم
كأس العرب: مصر تهزم لبنان بهدف يتيم

2021-12-01

فينيسيوس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد
فينيسيوس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

2021-12-01

الأكثر قراءة

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

2021-12-01
دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

2021-12-01
مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

2021-12-01
مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

2021-12-01
مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

2021-12-01