الضغط العالي؟ كاريك يؤكد قدرة رونالدو على اللعب بهذا الأسلوب

رأى المدرب مايكل كاريك أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سينجح في التأقلم مع أسلوب الضغط العالي المفضّل لدى الألماني رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومنذ الإعلان عن وصول رانغنيك حتى نهاية الموسم بدلا من المقال النروجي أولي غونار سولشاير، أثيرت الشكوك حول قدرة رونالدو في سان الـ36 على التأقلم مع أفكاره الكروية: الضغط العالي والمستمر والهجمات المرتدة العمودية الفائقة السرعة.

مع انتظار حصول الألماني على تصريح العمل في إنكلترا، لا يزال كاريك مدربًا مؤقتًا وسيشرف على الفريق في المباراة ضد أرسنال في ملعب أولد ترافورد مساء الخميس. وهو لا يملك أي شكوك بقدرة رونالدو على التأقلم مع تكتيكات رانغنيك.

وقال في ردّ على فكرة أن رونالدو قد لا يضغط على خصومه "إنها خرافة ربما. لقد لعب في العديد من الفرق على مر السنوات وكان ناجحًا في اللعب بأساليب مختلفة".

وتابع: "استمر في تسجيل الاهداف مع كل فريق لعب معه وأنا متأكد أنه سيستمر في ذلك، ليس لدي أدنى شك"، مضيفًا أن "اللاعبين يتأقلمون. عليك أن تملك المهارات للعب بأساليب مختلفة. رالف يملك تاريخًا رائعًا على مدى فترة طويلة من الزمن ونجح في ذلك".

وأثار كاريك الجدل عندما أبقى رونالدو على دكة البدلاء خلال التعادل 1-1 الاسبوع الماضي ضد المضيف تشلسي في مباراة اعتمد خلالها الضغط، قبل أن يدخله في الشوط الثاني.

وخرج رونالدو مباشرة إلى نفق اللاعبين ما أثار تكهنات أنه غير سعيد بقرار كاريك، إلا أن الأخير ردّ على التكهنات "بدا وكأنه قرار كبير ولكن تحدثنا سويًا ولم يكن الأمر كذلك. كان كريستيانو متجاوبًا".

وتابع: "كان في غرفة الملابس وكان رائعًا ودعم اللاعبين. عند الاستراحة تحدثت مع الفريق وكان يقوم بالإحماء لمدة 10 دقائق، وكان جاهزًا للدخول في الشوط الثاني"، مضيفًا أن الناس يحاولون "قلب الأمور بطريقة سلبية ولكن خلف الكواليس الأمر مختلف تمامًا".