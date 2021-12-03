كريستيانو يحقق رقما قياسيا: ليس هناك وقت للاحتفال

عقب نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الفوز على آرسنال بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كريستيانو رقما تاريخيا بوصوله إلى 801 هدفا في مسيرته، ورغم ذلك قرر تجاهل الأمر من أجل التركيز على المباراة القادمة بدلا من الاحتفال بالفوز ورقمه القياسي.

وقال الأسطورة البرتغالي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة مباشرة "تركيزنا منصب بالفعل على المباراة المقبلة، فليس هناك وقتًا للاحتفال!".

وأضاف "الفوز كان مهمًا للغاية للعودة للمسار الصحيح، لكن لا يزال هناك طريق طويل حتى الوصول لهدفنا المنشود".

وأتم "أهنئ جميع زملائي على الروح العظيمة التي أظهروها، وشكر خاص للغاية لمشجعينا، فلم نكن لنحقق ذلك بدونكم".

يذكر أن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 800 هدف أو أكثر على كافة الأصعدة في المباريات الرسمية.