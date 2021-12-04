تشيلسي يخسر خارجيا أمام وست هام يونايتد

خسر تشيلسي مباراته الخارجية أمام وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية وست هام كل من اللاعبين مانويل لانزيني وجارود بوين وارثر ماسوكو، في المقابل سجل هدفي تشيلسي اللاعبين تياغو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 33 نقطة وهو يتصدر ترتيب الدوري حاليا.

مجريات المباراة:

لم تشهد الدقائق العشر الأولى فرصا خطيرة، قبل أن يكسر تشيلسي الجمود، عندما انطلق زياش في الناحية اليمنى، ووجه تمريرة متقنة إلى زميله الألماني كاي هافرتز الذي سدد في الشباك من الخارج.

وسيطر تشيلسي على منطقة المناورة، لكن لم يتمكن فعليا من تشكيل خطورة حقيقية على مرمى وست هام، قبل أن يتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 28، عندما نفذ مونت ركلة ركنية، ارتقى لها المخضرم سيلفا ودكها برأسه في الشباك.

تحرر وست هام ليبادل ضيفه الهجمات، عندما أحدثت كرة عرضية دربكة في منطقة جزاء تشيلسي، لتصل إلى الظهير كوفال الذي أطلق تسديدة قوية، تألق الحارس إدوارد ميندي في إبعادها بالدقيقة 30.

ورد تشيلسي في الدقيقة 32، عندما وضع زياش الكرة أمام لاعب الوسط روبن لوفتوس تشيك، الذي ارتدت تسديدته من الدفاع، لتستقر بين أحضان الحارس فابيانسكي.

وارتكب ميندي خطأ لا يغتفر، عندما تلكأ في التعامل مع تمريرة من الخلف، ليقوم بعرقلة جناح وست هام جارود بووين، فاحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها لانزيلي بنجاح في الدقيقة 40.

وبعد 3 دقائق من فشل زياش في ترجمة تسديدته من داخل منطقة الجزاء إلى هدف، أرسل الدولي المغربي كرة عرضية من الناحية اليمنى نحو القائم البعيد، وصلت إلى مونت، الذي سددها "على الطائر" في الزاوية الضيقة لمرمى وست هام بالدقيقة 44.

ودخل لوكاكو إلى تشكيلة تشيلسي بين الشوطين مكان هافيرتز، لكن الـ"بلوز" لم يتمكن من تهديد المرمى حتى الدقيقة 54، عندما انطلق المدافع الألماني أنتونيو روديجر بالكرة، قبل أن يمرر إلى زياش الذي علت تسديدته العارضة.

وعادل وست هام النتيجة مجددا في الدقيقة 56، عندما ارتقى المهاجم أنطونيو لعرضية من كوفال، دون أن يصل إليها، لتستقر القرعة عند الجناح بووين الذي أكملها في الشباك.

واشتعلت الأجواء في استاد لندن الأولمبي، قبل أن يدخل كالوم هودسون أودوي في تشكيلة تشيلسي مكان زياش، ورد وست هام بإقحام الإسباني بابلو فرونالس مكان المدافع كورت زوما.

وحظي صاحب الأرض بأفضلية نسبية دون وجود فرص أمام المرمى، ليدخل الأمريكي كريستيان بوليسيتش مكان ماركوس ألونسو في تشكيلة تشيلسي.

وأهدر وست هام فرصة خطيرة في الدقيقة 75، عندما تخلص أنطونيو من رقيبه، قبل أن يرسل كرة أمام المرمى، فشل بووين في الوصول إليها.

وجنى وست هام ثمار عمله الدؤوب في الدقيقة 87، عن طريق هدف فيه لسمة من الحظ، عندما بدا ماسواكو وكأنه يريد رفع كرة عرضية، لكنها استقرت بدلا من ذلك، في الزاوية القريبة لمرمى تشيلسي، على غفلة من الحارس ميندي.