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وجهة مفاجئة لغوارديولا بعد مانشستر سيتي!

تاريخ النشر: 04/12/2021 - 09:04

وجهة مفاجئة لغوارديولا بعد مانشستر سيتي!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى وجهة مفاجئة للمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بعد إنهاء عمله مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر غوارديولا في وقت سابق أنه قد يرحل عن مانشستر سيتي في المستقبل القريب، معترفا بأنه لا يستطيع رؤية نفسه في نادٍ آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، فإن غوارديولا مرشح لتدريب فريق نيويورك سيتي إف سي، المملوك لمجموعة "سيتي فوتبول جروب" المالكة لنادي مانشستر سيتي أيضا.

وأضافت "ذا صن"، أن هناك خطة يتم إعدادها، من أجل نقل المدرب الإسباني البالغ من العمر 50 عامًا إلى مدينة نيويورك، التي قضى فيها عاما، بعدما ترك برشلونة في 2012.

وأشاد غوارديولا، الشهر الماضي، بمدينة نيويورك، والعمل الذي قام به النادي للترويج لكرة القدم في المدينة، وقال "لقد قضيت الكثير من الوقت في نيويورك، إنها مدينة أحبها بشدة وعلى مر السنين كنت محظوظًا بما يكفي لرؤية شغف سكان نيويورك بكرة القدم".

وحقق غوارديولا نجاحا كبيرا مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ورحيله إلى الدوري الأميركي، يعد قرارا صادما إلى حد بعيد.

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#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي
#نيويورك سيتي
#الدوري الأميركي

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