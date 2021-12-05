صلاح ينضم إلى أساطير ليفربول برقم جديد

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز اللاعب، ديفوك أوريجي، هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع بصناعة صلاح، ليقفز بالريدز إلى المركز الثاني.

ووفقا لأرقام شبكة "سكواكا" الإحصائية، ساهم صلاح في تسجيل الهدف رقم 150 له في البريمييرليغ رفقة ليفربول، بعدما سجل 108 أهداف وصنع 42 في 160 مباراة.

ولم يسهم في تسجيل 150 هدفا لليفربول في البريمييرليغ سوى 3 لاعبين فقط، هم: ستيفن جيرارد (212) وروبي فاولر (158)، يليهم صلاح بفضل صناعته هدف الأمس.

كما سجل ليفربول هدف الانتصار في الدقيقة 90 أو بعدها، خلال 13 مباراة تحت قيادة يورغن كلوب، أكثر بـ4 مرات من أي فريق آخر في المسابقة، وفقا لشبكة "أوبتا".