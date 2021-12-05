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ميلان يستهدف ضم مهاجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 22:42

ميلان يستهدف ضم مهاجم ريال مدريد
اللاعب الصربي لوكا يوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ولا يعتمد ريال مدريد على يوفيتش بشكل أساسي، لكنه شارك اضطراريًا أمام ريال سوسييداد، أمس السبت، بعد إصابة كريم بنزيمة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال فوز الميرنغي (2-0).

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، أبدى اهتمامًا بضم يوفيتش لصفوف الروسونيري، في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف التقرير، أن ميلان يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد في كانون الثاني/ يناير المقبل، لمجاورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بدلًا من الثنائي أوليفييه جيرو وأنتي ريبيتش.

وانضم يوفيتش لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 63 مليون يورو، لكنه لم يقدم الإضافة المنتظرة منه، علما بأن عقده ينتهي عام 2025.

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#لوكا يوفيتش
#ريال مدريد
#ميلان

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