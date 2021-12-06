كلوب: مفاوضات التجديد مع صلاح تحتاج للوقت

ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن المفاوضات مع النجم المصري، محمد صلاح، بشأن تجديد عقده بحاجة للوقت، مؤكدا أن اللاعب بخير في صفوف فريقه.

وعاد صلاح ليؤكد في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، أنه يود البقاء في ليفربول، لكن الأمر ليس بيده، وإنما قرار النادي، ما يخلق تساؤلات حول مستقبل الدولي المصري مع فريقه الإنجليزي.

لكن كلوب بدا هادئا عندما سئل عن كيفية سير المفاوضات بين الطرفين، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام ميلان مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال "مفاوضة ومحاولة تمديد عقد لاعب مثله ليس شيئا مثل مقابلة شخص ما لتناول الشاي، هذا أمر عادي، يمكنني قول بعض الأشياء فقط ولكني لست متأكدًا مما إذا كانت ستترجم بطريقة خاطئة وهذه مشكلة".

وأضاف "مو بخير، أنا بخير. أعتقد أن ما نريده جميعًا هو أشياء واضحة. إنها تحتاج إلى وقت، هذا كل شيء".

وعما إذا كان صلاح سيشارك في اللقاء المقبل أمام ميلان، بالنظر إلى عدم أهمية اللقاء كون الفريق الإنجليزي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر لمجموعته، قال كلوب "لا يمكنني تقديم تشكيلة الفريق، لكن لا يمكننا تغيير كل شيء".

وزاد "لا أستطيع أن أبدأ بتسعة لاعبين، هذا غير ممكن. سنرى ما إذا كان مو سيلعب، لكن اللاعبين يفهمون الموقف، نريد تقديم أفضل فريق في الموقف الذي نحن فيه.. 5 مباريات في 14 يومًا".

لكن كلوب ألمح إلى أن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، سيشارك في اللقاء كأساسي، بعد إحرازه هدف الفوز الثمين في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون.

وأوضح "من المحتمل جدًا أن يبدأ، التذمر ليست الكلمة الصحيحة لكنه يطرق بابي ونتحدث من وقت لآخر، يتعلق الأمر بترك الأشياء تحدث. كان يعاني من إصابات في لحظات خاطئة. أتذكر تلك اللحظة الحاسمة في العام 2016 عندما كان يقدم عروضا رائعة وتعرض للإصابة أمام إيفرتون".

وختم "كان علينا إعادته إلى نهائي الدوري الأوروبي. أشياء مثل هذه حاسمة بالنسبة لمسيرة لاعب، أشركت ديفوك خلف مو وبوبي فيرمينو وساديو ماني، إذا لم تبدأ فهذا لا يعني أنك لست لاعبا من الطراز العالمي، إنها قصة جميلة، دعنا نمضي من هنا".