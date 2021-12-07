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دون صلاح: تشكيلة اللاعبين المثالية لعام 2021

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 16:39

دون صلاح: تشكيلة اللاعبين المثالية لعام 2021
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

نشر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم، الثلاثاء، التشكيلة المثالية لعام 2021 التي استثنت النجم المصري، محمد صلاح، والفرنسي نغولو كانتي.

ويقدّم صلاح مستويات متميزة مع ليفربول في الموسم الحالي ويتصدر الآن قائمة هدافي البريمييرليغ، في حين لعب كانتي دورًا مهمًا في فوز تشيلسي بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

في الجهة المقابلة يزين المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان التشكيلة، وهو اللاعب العربي الوحيد بها.

وجاءت التشكيلة الأفضل لعام 2021، كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - إيطاليا).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان - المغرب)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس - إيطاليا)، روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) وألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ - كندا).

خط الوسط: جورجينيو (تشيلسي - إيطاليا)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - الأرجنتين).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد - البرتغال)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا) وكيليان مبابي (سان جيرمان - فرنسا).

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#محمد صلاح
#التشكيلة المثالية
#نغولو كانتي

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