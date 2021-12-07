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سان جيرمان يستقر على بديل مبابي

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 16:46

سان جيرمان يستقر على بديل مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد بديلا لكيليان مبابي المقرر رحيله عن صفوف الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بفشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، واقتراب اللاعب من الانتقال لريال مدريد مجانا.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان استقر على التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأضاف التقرير، أن مبابي حسم موقفه بالانتقال لريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وأشار التقرير، إلى أن باريس يرى أن هالاند أفضل بديل لمبابي، خاصة مع صغر سنه وتمتعه بقدرات تهديفية عالية.

ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو عمولات لوكيله ووالده، وهو مبلغ في متناول سان جيرمان.

ويحظى هالاند باهتمام العديد من عمالقة أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#إيرلينغ هالاند

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