اليوم: مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المزمع أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة:

22:00 بنفيكا (البرتغال) – دينامو كييف (أوكرانيا)

22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – برشلونة (إسبانيا)

المجموعة السادسة:

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – يونج بويز (سويسرا)

22:00 أتالانتا (إيطاليا) – فياريال (إسبانيا)

المجموعة السابعة:

22:00 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – إشبيلية (إسبانيا)

22:00 فولفسبورغ (ألمانيا) – ليل (فرنسا)

المجموعة الثامنة:

19:45 يوفنتوس (إيطاليا) – مالمو (السويد)

19:45 زينيت سانت بطرسبرغ (روسيا) – تشيلسي (إنجلترا)