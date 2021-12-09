تأجيل مباراة توتنهام ورين لموعد غير محدّد بسبب حالات كورونا

تأجلت المباراة بين توتنهام ورين الفرنسي التي كانت مقررة، اليوم الخميس، في لندن ضمن مسابقة "كونفرنس ليغ"، إلى موعد غير محدّد، بسبب اكتشاف حالات كورونا في صفوف النادي الإنجليزي، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "يمكننا أن نؤكد أن لقاء توتنهام ورين لن يقام الليلة".

ووضع "ويفا" حدا للوضع المعقّد الذي نشأ إثر إعلان توتنهام عدم إقامة المباراة على أرضه بمواجهة رين الخميس، حيث ابدت إدارة نادي سبيرز اعتراضها على إقامة المباراة.

ولهذه المباراة أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي يتوجب عليه الفوز بها لضمان تاهله لأن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين.

وكان توتنهام أعلن عن إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا الأربعاء.

وأكد متحدث باسم رين أنّه "نظرا لعدم إقامة المباراة الليلة، فإن الوفد بأكمله سيعود الى فرنسا فورًا".

وفي ظل تفشي الفيروس من جديد في القارة الأوروبية، يتجه ليستر سيتي إلى خوض مباراته أمام نابولي الإيطالي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من دون سبعة من لاعبيه.

ويواجه توتنهام وضعًا معقّدًا للغاية حيث تنتظره ست مواجهات محلية حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وتبرز مفارقة أخرى أنه في حال تبين أن إعادة جدولة المباراة مستحيلة، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة بخصوص كوفيد-19 منذ موسم 2020-21، تنص على خسارة الفريق المعني 3-صفر.

ويكون هذا هو الحال إذا لم يتمكن الفريق من إدراج "13 لاعبًا على الأقل"، بما في ذلك حارس المرمى، إذا كان لاعبوه مصابين أو في الحجر الإلزامي.

وتصدر العقوبة ذاتها بحق النادي الذي يعتبر "مسؤولا عن عدم حصول المباراة" بسبب القيود التي تفرضها السلطات المحلية في بلاده، على سبيل المثال إغلاق الحدود أو إجراءات الحجر الصحي، حيث سيكون من الضروري عندئذٍ إيجاد ملعب على أرض محايدة لنقل المباراة.