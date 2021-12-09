مدرب بشكتاش يالتشين يقدّم استقالته

قدّم مدرب فريق بشكتاش التركي لكرة القدم، سرغن يالتشين، اليوم الخميس، استقالته إلى إدارة النادي.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصادر في النادي، قولها إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا برئاسة رئيس النادي، أحمد نور تشيبي، لبحث طلب الاستقالة.

وخلال الاجتماع، قرر مجلس إدارة النادي الموافقة على طلب استقالة يالتشين.

يذكر أن بشكتاش بقيادة يالتشين حقق في الأسابيع الأخيرة من الدوري التركي نتائج مخيبة لآمال الجماهير، كما خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا دون نقاط.