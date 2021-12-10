مارسيال يحسم مصيره مع اليونايتد

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني مارسيال، قرر الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخاض مارسيال مباراتين فقط كأساسي من 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما شارك كبديل في 5 مباريات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، 67 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما جعله يفكر في خيارات أخرى قبل افتتاح فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وقال فيليب لامبولي وكيل مارسيال لشبكة سكاي سبورتس "أنتوني يرغب في مغادرة النادي في كانون الثاني/ يناير، إنه يحتاج فقط للعب. لا يريد البقاء بحلول الانتقالات الشتوية وسأتحدث إلى النادي قريبا".

وكان برشلونة من المهتمين بخدمات مارسيال، لكنه لم يستطع التقدم بعرض لضمه بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني.

وأدرج يوفنتوس أيضا اسم مارسيال في قائمة مختصرة من 5 مهاجمين قد يسعى لضم أحدهم، في حال فشلت مساعيه في استقدام الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.

وكان مارسيال قد وقع عقدا جديدا مع يونايتد في 2019، يتبقى منه 3 أعوام، ويشمل خيار تمديده لمدة عام إضافي.