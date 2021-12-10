  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مارسيال يحسم مصيره مع اليونايتد

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 17:28

مارسيال يحسم مصيره مع اليونايتد
النجم الفرنسي أنتوني مارسيال (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني مارسيال، قرر الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخاض مارسيال مباراتين فقط كأساسي من 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما شارك كبديل في 5 مباريات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، 67 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما جعله يفكر في خيارات أخرى قبل افتتاح فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وقال فيليب لامبولي وكيل مارسيال لشبكة سكاي سبورتس "أنتوني يرغب في مغادرة النادي في كانون الثاني/ يناير، إنه يحتاج فقط للعب. لا يريد البقاء بحلول الانتقالات الشتوية وسأتحدث إلى النادي قريبا".

وكان برشلونة من المهتمين بخدمات مارسيال، لكنه لم يستطع التقدم بعرض لضمه بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني.

وأدرج يوفنتوس أيضا اسم مارسيال في قائمة مختصرة من 5 مهاجمين قد يسعى لضم أحدهم، في حال فشلت مساعيه في استقدام الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.

وكان مارسيال قد وقع عقدا جديدا مع يونايتد في 2019، يتبقى منه 3 أعوام، ويشمل خيار تمديده لمدة عام إضافي.

بودكاست عرب 48

#أنتوني مارسيال
#مانشستر يونايتد

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يسعى للاستغناء عن 7 لاعبين
باريس سان جيرمان يسعى للاستغناء عن 7 لاعبين

2021-12-10

"محمد صلاح ينثر سحره أسبوعا تلو الآخر"
"محمد صلاح ينثر سحره أسبوعا تلو الآخر"

2021-12-10

ريال مدريد يقترب من ضم مدافع تشيلسي
ريال مدريد يقترب من ضم مدافع تشيلسي

2021-12-10

الأكثر قراءة

مخرج فيلم

مخرج فيلم "أميرة" يعلن "وقف أيّ عروض للفيلم"

2021-12-09
رئيس

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة الفلسطينية

2021-12-09
جنين: الجامعة العربيّة الأميركيّة تقرّر فصل جميع الضالعين بجريمة قتل الطالب خليلية 

جنين: الجامعة العربيّة الأميركيّة تقرّر فصل جميع الضالعين بجريمة قتل الطالب خليلية 

2021-12-09
جرائم إسرائيل المتكتم عليها إبان النكبة: مجازر الرينة والبرج والجرمق

جرائم إسرائيل المتكتم عليها إبان النكبة: مجازر الرينة والبرج والجرمق

2021-12-09
بينيت يعلن عن تمديد الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد

بينيت يعلن عن تمديد الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد

2021-12-09