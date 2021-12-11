برشلونة يجهز مفاجأة لتشافي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة الإسباني تسعى لتعويض فشلها في التعاقد مع لاعبين مميزين الصيف الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لعدة تقارير فإن برشلونة بالكاد يستطيع إبرام صفقة واحدة فقط في الشتاء، إلى جانب التوقيع مع الظهير البرازيلي داني ألفيس.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تجهز مفاجأة سعيدة لتشافي في كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث اقترب النادي الكاتالوني كثيرًا من التوقيع مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة ستمنح تشافي صفقة أخرى بجانب توريس في الشتاء، بشرط التخلي عن اللاعبين غير المرغوب في بقائهم مع الفريق، سواء عن طريق البيع أو الإعارة أو فسخ العقد.

وأوضحت أن برشلونة سيبدأ الإعلان عن المغادرين يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب خوض مباراة إشبيلية المؤجلة من الأسبوع الرابع في الليغا.