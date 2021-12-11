ريال مدريد يرد على عرض مفاجئ لهازارد

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني رد بشكل فوري على عرض مفاجئ للاستغناء عن خدمات نجمه، البلجيكي إيدين هازارد، في الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وست هام تقدم بعرض تبلغ قيمته 21 مليون جنيه إسترليني، نظير التعاقد مع الدولي البلجيكي.

واعتبرت إدارة النادي الإسباني أن العرض لا يرقى لطموحاتها، لتقرر رفضه على الفور، بعد ضم اللاعب قبل عامين من تشيلسي مقابل 89 مليون إسترليني.

وعانى صاحب الـ30 عاما من كثرة إصاباته داخل سانتياغو برنابيو، حيث لم يقدم مع الفريق أي شيء يذكر حتى الآن، ما أدى لخروجه من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعلى مدار عامين ونصف، لم يظهر هازارد في التشكيلة الأساسية للميرينغي سوى في 25 مباراة في الليغا، وهو ما لا يتناسب مع أغلى لاعب في تاريخ النادي.