صلاح يقود ليفربول لتخطي أستون فيلا

تخطى ليفربول عقبة أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

شكل ليفربول الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 11، بعدما تلقى صلاح عرضية أرضية على حدود المنطقة، فضل التمويه وتركها لأرنولد الذي سدد كرة قوية اصطدمت بدفاع أستون فيلا وخرجت إلى ركلة ركنية.

وتحصل أستون فيلا على مخالفة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 14، نفذها لويز مسددًا كرة مباشرة مرت إلى جوار القائم.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، بعدما تابع روبرتسون عرضية من أرنولد، مسددًا رأسية قوية تألق مارتينيز في التصدي لها.

وأطلق تشامبرلين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19، ذهبت بقليل أعلى العارضة.

ورد عليه يونج بعدها مباشرة بتسديدة أيضًا من خارج المنطقة، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وارتقى ماتيب لعرضية من روبرتسون في الدقيقة 25، مسددًا رأسية قوية تصدى لها مارتينيز بصعوبة.

وظهر صلاح في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة، تصدى لها مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، من خلال تسديدة من صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51، مرت إلى جوار القائم.

وواصل ليفربول الزحف تجاه مرمى أستون فيلا، بعدما ارتقى فان دايك لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 53، مسددًا رأسية قوية تألق مارتينيز في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وحاول ماني منح التقدم للريدز في الدقيقة 57، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وعاد صلاح للظهور من جديد في الدقيقة 60، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة ذهبت أعلى العارضة.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 65، وذلك بعد تعرض صلاح للإعاقة من قبل مينجز، ونفذ النجم المصري الركلة بنجاح، مسددًا كرة أرضية قوية على يسار مارتينيز سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعدما أخطأ كونسا في إعادة الكرة إلى مارتينيز، ليفتكها جوتا ويسدد إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مرر صلاح الكرة إلى جوتا الذي انفرد بمارتينيز، إلا أنه سدد بغرابة أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بعدها بفوز الريدز بهدف دون رد.