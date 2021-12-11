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كأس العرب: مصر تبلغ نصف النهائي على حساب الأردن

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 21:35

كأس العرب: مصر تبلغ نصف النهائي على حساب الأردن
لاعبو منتخب مصر خلال المباراة (الشبكة)
عرب ٤٨

بلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدف للأخير بالدور ربع النهائي.

وأحرز ثلاثية المنتخب المصري كل من اللاعبين مروان حمدي وأحمد رفعت ومروان داوود، في المقابل سجل هدف المنتخب الأردني اللاعب يزن النعيمات.

وسيلاقي منتخب مصر في المربع الذهبي منتخب تونس يوم الأربعاء القادم.

مجريات المباراة:

بعد سيطرة مصرية على الاستحواذ دون فرص، قابلها الأردنيون بمرتدة اصطادت دفاع الفراعنة وصلت من علي علوان على الجهة اليسرى إلى يزن النعيمات في زاوية ضيقة على باب المنطقة، فهيأها وأطلقها لولبية عالية بعيدة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي (12).

وهذا الهدف الثالث للنعيمات (22 عاما)، مهاجم نادي سحاب، في هذه البطولة، بعد ثنائيته في مرمى فلسطين، ليتساوى مع القطري المعزّ علي في المركز الثاني على ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن المتصدر التونسي سيف الدين الجزيري.

وردّ النعيمات الجميل سريعا لعلوان، لكن تسديدة الأخير المكشوفة على باب المنطقة أبعدها الشناوي بصعوبة إلى ركنية (21).

واختبر أحمد فتوح الحارس الأردني يزيد أبو ليلى على الجهة اليسرى (26)، لكن محمود مرضي هيأ كرة خطيرة جدا إلى نور الروابدة أطلقها بعيدة جميلة تعملق الشناوي في إبعادها إلى ركنية (27).

وتابع المصريون باستحواذ غير ناجع مع تفوّق أردني بالتسديدات المباشرة على المرمى.

وبنسخة طبق الأصل عن الهدف، أطلق علي علوان (21 عاما) كرة لولبية ارتدت من العارضة والقائم اللذين أنقذا مصر من تعميق صادم للنتيجة (39).

وانتظر المصريون حتى الدقيقة 41 لتقديم فرصة خطيرة مزدوجة كادت تتحوّل إلى هدف لولا تألق الحارس أبو ليلى أمام تسديدة مصطفى فتحي القريبة ثم رأسية المهاجم الشاب حسين فيصل.

لكن الثانية كانت حاسمة عندما هبطت كرة أحمد سيد "زيزو" على رأس مروان حمدي مهاجم سموحة، فارتدت في الزاوية البعيدة لأبو ليلى وعانقت الشباك معادلة الأرقام (45+1).

وبكّر المصريون بالضغط مطلع الثاني، فمرّت كرة عرضية لمروان حمدي على فم المرمى بين قدمي حسين فيصل (47).

وردّ النعيمات متلاعبا بمحمود حمدي "الونش" وسدد أرضية خطيرة على بعد سنتيمترات من القائم الأيمن لمرمى الشناوي حارس الأهلي (53).

وبعد الزج بالمهاجم محمد شريف بدلا من فيصل، دفع كيروش قبل ثلث ساعة من نهاية الوقت الأصلي بنجم وسط الأهلي محمد مجدي "أفشة" العائد من إصابة.

وكادت مصر تخطف الفوز في الوقت الأصلي بتمريرة بعيدة من القائد السولية تابعها "زيزو" المنسل رأسية هابطة فوق المرمى خطيرة (90).

وبعد احتساب الحكم ركلة جزاء مطلع الشوط الإضافي الأول لمصر بعد خطأ على "زيزو"، تدخل حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" وألغاها.

وبصناعة وتسجيل من بديلين، اخترق محمد شريف الجهة اليمنى ولعب عرضية مقشرة لأحمد رفعت تابعها أرضية في الشباك (99).

وكاد السولية يسجل الثالث من بعيد لكن الحارس أبعد إلى ركنية (102)، قبل أن يوجّه داوود الضربة القاضية برأسية بعد تمريرة من المتألق رفعت (119).

بودكاست عرب 48

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