سان جيرمان يسعى لضم نجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وحسب ما نقلته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن سان جيرمان وليون يرغبان في ضم مهاجم اليونايتد، أنتوني مارسيال، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت إلى أن سان جيرمان يعتبر مارسيال أحد البدلاء المحتملين لكيليان مبابي الذي قد يرحل عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده.

وأوضحت "مونت كارلو" أن مارسيال يبحث عن فرصة لمغادرة "أولد ترافورد"، وصرح وكيله بذلك مؤخرًا لوسائل الإعلام.

وذكرت الإذعة الفرنسية أن برشلونة ويوفنتوس يراقبان أيضًا التطورات الخاصة بوضع مارسيال مع مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، مع وجود بند يسمح للشياطين الحمر بتمديد العقد لموسم آخر.