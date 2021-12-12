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صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 09:32

صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بعد إحرازه هدف الفوز أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد ساهم صلاح في 30 هدفًا عبر جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة، سجل 21 هدفًا، وصنع 9 أخرى.

وأضافت الشبكة، أن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ البريمييرليغ ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين كانون الثاني/ يناير 1994، ونيسان/ أبريل 2000.

ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريمييرليغ هذا الموسم، برصيد 14 هدفًا.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#جيمي فاردي
#الدوري الإنجليزي

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