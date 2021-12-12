كأس العرب: 450 ألف مشجع حضروا المباريات في الملاعب

عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكر منظمو كأس العرب "مونديال العرب" المقامة في قطر، أن البطولة استقطبت نحو 450 ألف مشجع في 28 مباراة من أصل 32 مباراة.

وقال مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبد العزيز المولوي، في مؤتمر صحافي اليوم إن "نحو 450 ألف مشجع حضروا المباريات وتنقلوا بين 6 ملاعب عبر 180 ألف رحلة في المترو بالإضافة إلى الحافلات والسيارات".

وفيما يأمل المنظّمون بقدوم 1.2 مليون زائر في أول مونديال في الشرق الأوسط، تطرح تساؤلات حول قدرة الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في استقبال هذا الكم من الزوار خلال شهر واحد.

وأضاف المولوي أنه تم الانتهاء من "محطة طيران خاصة بالفرق بحيث تم استقبال 15 منتخبا على مطاري حمد والدوحة الدولي".

وعن تعرّض شبكة المترو التي تعمل 21 ساعة يوميا خلال البطولة، لعطل أجبر المتفرجين على إيجاد حلول بديلة، قال المولوي "حدث عطل قبل يومين لفترة محدودة على شبكة المترو. تمت معالجة هذه الأخطاء قبل أن تعود الامور إلى طبيعتها".

وفي حصيلة للمباريات المقامة حتى الآن، قال جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات في مونديال قطر 2022 إن مباراة "قطر والإمارات في ربع النهائي كانت الأعلى حضورا مع 63 ألف متفرج".

وأعلن المنظمون عن مشاركة 5 آلاف متطوع في البطولة من 90 دولة، بينها 350 من خارج البلاد تضمنت 100 متطوع من سلطنة عمان.

وأضاف الجاسم أن قطر تستضيف راهنا "أكبر استحقاق رياضي قبل انطلاق المونديال، وتسعى للحصول على دروس مستفادة لتنظيم أفضل كأس عالم".

وأردف أن "عددا كبيرا من المنتخبات بدأت منذ فترة طويلة باختيار مقار التدريب والسكن لكأس العالم المقبلة بحسب اشتراطات الاتحاد الدولي (فيفا) فرنسا وبلجيكا تواجدوا منذ أيام قليلة لاختيار مقار التدريب".

وردا على تقارير حول نقل كأس أمم أفريقيا المقررة الشهر المقبل من الكاميرون إلى قطر بحال عدم جهوزيتها، قال الجاسم "لا يوجد أي شي لدينا في ما يخص كأس أفريقيا".