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ليفربول يسعى لإبرام صفقة مفاجئة من برشلونة

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 09:41

ليفربول يسعى لإبرام صفقة مفاجئة من برشلونة
لاعبو ليفربول (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول يستهدف إبرام صفقة مفاجئة من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وربطت تقارير سابقة نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، بالانتقال إلى ليفربول، إلا أنه ليس هو المطلوب هذه المرة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب جافي، عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.

وأضاف التقرير، أن ليفربول يتطلع لإضافة لاعب وسط جديد، لتعويض رحيل نجمه الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي غادر في الصيف الماضي.

ويملك جافي شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة، بقيمة 50 مليون يورو، وهو رقم في متناول معظم الأندية الأوروبية.

كما يمتد عقد جافي في كامب نو حتى صيف 2023، وينوي البارسا أن يقدم له عقدًا جديدًا بشرط جزائي ضخم.

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#ليفربول
#برشلونة
#جافي

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