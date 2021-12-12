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محمد صلاح الأفضل في أفريقيا لعام 2021

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 18:30

محمد صلاح الأفضل في أفريقيا لعام 2021
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

توّج نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021؛ حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الأحد.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الإلكتروني صورة لنجم ليفربول الإنجليزي أعلن من خلالها تتويج محمد صلاح بالجائزة، التي تأتي ضمن عدة جوائز يقدمها الاتحاد للاعبين بكل المراكز، وفي كل القارات أيضا.

ويمر صلاح بفترة ذهبية هذا العام، إذ نجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 9، ليساهم بمجموع 30 هدفا، في أول 22 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفربول، كما حل في المركز الثاني بين أفضل الهدافين في الموسم الفائت بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 14 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفي بقية الجوائز، نال الجزائري رياض محرز نجم منتخب مانشستر سيتي جائزة أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء، والسنغالي إدوارد ميندي حامي عرين تشيلسي جائزة أفضل حارس، وتوج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بجائزة أفضل مدرب.

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