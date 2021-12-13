تشافي: يجب أن نغير طريقتنا بشكل عاجل

أكد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يجب تغيير طريقة لعب فريقه برشلونة من أجل النهوض مجددا بأقرب وقت، وذلك بعد التعادل أمام أوساسونا بهدفين لكل منهما وسلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وقال تشافي عقب المباراة إننا "اندفعنا نحو الهجوم تماما. كنا نهدف لامتلاك الكرة والبقاء في منتصف ملعب المنافس والهجوم، وهو ما كان يعني الدفاع من خلال الاستحواذ".

وأضاف "النقطة غير كافية، وتنافسنا بشكل جيد، وحين كنا متقدمين في النتيجة كان علينا الاحتفاظ بالكرة ولم ننجح، ويجب أن نغير من طريقتنا بشكل عاجل".

وتابع "لقد عانينا ولم نتمكن من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، وكان من الصعب علينا الدفاع داخل المنطقة، والخصم سجل هدفين، لكن هناك الكثير من الأشياء يجب أن تتحسن، ولقد أهدرنا نقطتين مهمتين للغاية".

وبسؤاله عن تصدر ريال مدريد أجاب قائلا "أنا أركز على برشلونة".

وواصل "هدفنا مواصلة المنافسة، ونريد أن نكون ضمن الأربعة الأوائل ونتقدم في جدول ترتيب الليغا، لكنه أمر صعب، الواقع ليس سهلا".

كما أثنى أسطورة النادي الكاتالوني سابقا على أداء لاعبيه، مؤكدا أنه لا يمكنه لومهم على أي شيء.

وقال في هذا الصدد "الفريق لعب بشجاعة، والجميع يستحق المشاركة. بالطبع الأداء لا يرتقي لتطلعاتنا، ولكننا كنا نحتاج لمزيد من الصبر من أجل تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة".

وحول أداء المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي، الذي افتتح سجل أهدافه مع الفريق الأول، أثنى تشافي على أداء اللاعب الشاب، مؤكدا أنه لاعب "مختلف، وبإمكانه صناعة الفارق. إنه لاعب رائع، ومفاجأة سارة للجميع. إنه الخبر الأهم في مباراة الأمس".