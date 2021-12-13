قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة صعبة لبرشلونة

أسفرت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي عن وقوع برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة بعدما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عاما.

وسيواجه برشلونة نظيره نابولي الذي يقدم أداء كبيرا في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريال سوسييداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 شباط/ فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.