ماذا قال أنشيلوتي بعد الفوز في ديربي مدريد؟

أبدى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سعادته بعد فوز فريقه في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وذكر أنشيلوتي عقب المباراة "الفارق الكبير في الليغا؟ لا أعتقد أنه تأثير أنشيلوتي، بل لأننا نملك فريقا مميزا وأعرف ما يفعله اللاعبون، حيث يؤدون في الملعب بشكل جيد للغاية، وإذا كان الفريق يملك هذه الكفاءة فهو قادر على الفوز بالمباريات".

وأضاف "يعجبني الأداء الدفاعي للفريق، حيث تحسنا كثيرَا وكنا أكثر صلابة، ومع وجود هذه الصلابة فذلك يساعدنا على القيام بالهجمات العكسية".

وعن مودريتش، علق "لقد هنأته على المباراة، حيث ظهر بشكل رائع، ولا أتذكر ما قلته له، لكنه كان رائعا بالكرة وبدونها وكان ذلك استثنائيا".

وأردف "الريال المرشح الأبرز للقب الليغا؟ هذا صحيح، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا حتى لا يحدث أي تدهور، وعلينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات".

وتابع "دوري الأبطال؟ لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث، لكننا سننافس".

وبسؤاله عما إذا كان سعيدَا في ولايته الثانية أكثر من الأولى، أجاب "أنا راض بوجودي هنا، وفي ولايتي الأولى كنت سعيدَا للغاية، ففي الموسم الثاني حققنا الانتصار في 22 مباراة على التوالي ولكن في مرحلة ما لم نقدم أداءَ جيدَا ولا أنسى ذلك".

وواصل "هناك مرحلة من الموسم تكون فيها عقبات كبيرة، وما حدث منحني الكثير من الخبرة في مثل هذه المواقف".

وأتم "فينيسيوس؟ هو يُحسن من نفسه، وأنا لا أتحدث معه كثيرَا، لأنه ليس لدي الكثير لأقوله، أنا فقط أطلب منه أن يكون حاسما، لا أن يراوغ من أجل المراوغة، ويجب أن يساعد الفريق، واليوم فعل ذلك بصناعته لهدفي الفوز في اللقاء".