آرسنال يسحب شارة الكابتن من أوباميانغ؛ والسبب!

أعلن فريق آرسنال الإنجليزي عن تجريد مهاجمه، الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، من شارة القيادة.

وذكر آرسنال في بيان رسمي "بعد خرق قوانين النادي في الأسبوع الماضي، لن يكون أوباميانج قائد فريقنا، ولن يتم اختياره في مباراة الغد ضد وست هام يونايتد".

وأضاف "نتوقع من جميع لاعبينا وخاصة القائد، أن يعملوا حسب القواعد والمعايير التي وضعناها جميعًا ووافقنا عليها. نركز بشكل كامل على مباراة الغد".

وجرى استبعاد المهاجم الجابوني من التشكيلة التي فازت 3-0 على ساوثهامبتون، السبت الماضي، بعد أن أبلغ عن تأخره في الانضمام إلى الفريق، قادمًا من رحلة خارجية الأسبوع الماضي.

يذكر أن المدرب ميكيل أرتيتا، استبعد مهاجمه في ديربي شمال لندن ضد توتنهام في آذار/ مارس الماضي، بسبب التأخير، كما تم تنبيهه من قبل آرسنال في شباط/ فبراير الماضي، بسبب انتهاك محتمل لبروتوكول فيروس كورونا.