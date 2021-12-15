أغويرو يعلن اعتزاله اللعب

عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتزل نجم برشلونة الإسباني، سيرجيو أغويرو، اللعب نهائيا وذلك بسبب معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي.

وذكر أغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو" الخاص بنادي برشلونة "لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول".

واضاف ابن الثالثة والثلاثين بصوت مرتجف وعينين دامعتين "لقد اتخذت قراري قبل 10 أيام بعد أن قمت بكل شيء ممكن لكي أحصل على الأمل بمعاودة اللعب. أنا فخور جدا بمسيرتي. لطالما حلمت بأن أكون لاعبا محترفا منذ اللحظة التي لمست فيها الكرة عندما كنت في الخامسة من عمري".

وتوجه بالشكر إلى نادييه السابقين بقوله "أريد أن أشكر أتلتيكو مدريد الذي منحني الفرصة عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وبالطبع مانشستر سيتي الذي يدرك الجميع مشاعري تجاه هذا النادي وكم حظيت بالعناية هناك".

واضاف "لا أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة من حياتي لكني مدرك بأن ثمة أناسا يحبونني وسأتذكر الاشياء الرائعة دوما".

وأصيب أغويرو بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الاسباني في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ"بلوغرانا" أن "كون" كان يتبع "إجراءات علاجية".

وكان أغويرو قد انضم إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الحالي في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي لكنه غاب حوالي الشهرين في مطلع الدوري المحلي لإصابة في ربلة الساق وبالتالي لم يخض سوى خمس مباريات في صفوفه وسجل هدفا واحدا.

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبًا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا في تموز/ يوليو الماضي.

ودخل الأرجنتيني تاريخ سيتي كأفضل هداف في صفوفه مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).

كما كان دافع عن ألوان أتلتيكو مدريد من 2006 إلى 2011.