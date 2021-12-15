ريال مدريد يقترب من حسم صفقة رودريغر

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو رودريغر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد روديغر في "ستامفورد بريدج" عقب نهاية الموسم الجاري، وتشير التوقعات إلى صعوبة التوقيع على عقد جديد.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن المحادثات بين تشيلسي وروديغر لم تسفر عن جديد، لأن كل طرف متمسك بشروطه، مع تبقي أسبوعين فقط على الفترة القانونية لتفاوض اللاعب مع أي نادٍ آخر.

وأوضحت الصحيفة، أن روديغر يشترط الحصول على 234 ألف يورو أسبوعيًا، بفارق 71 ألف يورو عن عرض تشيلسي "163 ألف يورو أسبوعيا"، في حين يتقاضى اللاعب حاليا 105 آلاف يورو أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع المقربين من اللاعب، لمعرفة موقفه بشأن الانضمام للميرنغي في الصيف، مع الاستعداد لتنفيذ شروطه المالية.

ويسعى ريال مدريد لتكرار صيغة صفقة النمساوي دافيد ألابا، الذي انضم من صفوف بايرن ميونخ في انتقال حر، الصيف الماضي.

وختمت الصحيفة، أن ريال مدريد يتقدم على بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في سباق ضم روديغر، ووصفت المحادثات بين النادي الإسباني واللاعب بـ"المشجعة".