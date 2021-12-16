آرسنال يتغلب على وست هام بثنائية نظيفة

حصد آرسنال ثلاث نقاط غالية، عقب تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمير ليغ".

وسجل ثنائية "الغانرز" كل من، البرازيلي غابرييل مارتينيلي وإيميل سميث روي، في الدقيقتين 48 و87.

وأضاع الفرنسي ألكساندر لاكازيت ركلة جزاء عند الدقيقة 69.

وصعد آرسنال إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام عند 28 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

وتستكمل مواجهات الجولة بعدة لقاءات مهمة، يواجه فيها تشيلسي إيفرتون في لندن، ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في "أنفيليد روود"، ويحل توتنهام ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي في "كينغ باور".