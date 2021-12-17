نجم مانشستر يونايتد يمهد طريقه إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبدو أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدينسون كافاني، سيكون ضمن تعزيزاته.

وارتبط كافاني بالانتقال إلى صفوف الفريق الكاتالوني، رغم استمرار عقده مع "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت قناة "TNT" التليفزيونية الأرجنتينية، أمس الخميس، عن احتمال اتخاذ كافاني قرارا بفسخ عقده مع مان يونايتد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب الدولي الأوروغواياني في استغلال فرصة اهتمام البارسا بضمه، لارتداء قميصه في النصف الثاني من الموسم، رغم معاناته من كثرة الإصابات، منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما أدى لعدم مشاركته في أكثر من 8 مباريات، في كل البطولات، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد.

ويسعى النادي الكاتالوني لسد الثغرة التي خلفها اعتزال النجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، لأسباب صحية، فضلا عن فقدان الثقة في الهولندي لوك دي يونغ.