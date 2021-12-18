برشلونة يفوز بملعبه بشق الأنفس

انتزع برشلونة فوزا بشق الأنفس من إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين فيران جوتغلا وبابلو مارتن باييز ونيكولاس غونزاليس ايغليسياس، في المقابل سجل هدفي إلتشي كل من اللاعبين تيتي مورينتي وبيري ميلا.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وكاد جوتغلا أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 2 بتسديدة من داخل المنطقة، تصدى لها حارس إلتشي.

ونجح فيران جوتغلا في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 16، فمن ركلة ركنية للفريق الكاتالوني، استغل الشاب جوتغلا الفرصة وسدد كرة رأسية في شباك إلتشي، ليمنح التقدم للبلوغرانا.

وأضاف جافي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 19، حيث استلم كرة في عمق منطقة جزاء إلتشي بعد تمريرة من لينغليت، وانطلق ثم سدد أسفل يمين الحارس باديا.

وكاد جافي أن يُضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد أعلى مرمى إلتشي.

وجاءت أخطر محاولات إلتشي في الدقيقة 24، حيث تلقى روكو كرة داخل منطقة برشلونة، وسدد على مرمى بلوغرانا، لكن تير شتيغن تصدى لها ببراعة.

وواصل برشلونة محاولاته لتوسيع الفارق، حيث مرر ديمبلي كرة في العمق لجوتغلا الذي سدد بيمينه لكن الحارس باديا تصدى لها على مرتين في الدقيقة 28.

وأرسل أراوخو تمريرة لعبد الصمد الزلزولي داخل منطقة جزاء إلتشي، وسدد الشاب المغربي لكن أعلى مرمى إلتشي في الدقيقة 38.

وأعاق موخيكا لاعب إلتشي، تسديدة من جافي لاعب برشلونة بعدما تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا، ليحرم بلوغرانا من الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لوكا بويي أن يُسجل الهدف الأول لإلتشي في الدقيقة 47، حيث استغل الخطأ بين إريك غارسيا ولينغليت وسدد كرة تصدى لها تير شتيغن.

ونجح خوسيه مورينتي لاعب إلتشي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 62، حيث سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، على يمين الحارس تير شتيغن الذي فشل في التصدي لها.

واقتنص بيري ميا لاعب إلتشي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 63، حيث أرسل زميله مورينتي كرة عرضية من الطرف الأيمن، سددها ميا بالرأس أسفل يمين الحارس تير شتيغن.

وأهدر جوتغلا فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر، لكنه سدد أعلى المرمى.

وأضاع نيكو فرصة تسجيل الهدف الثالث من فرصة على مرتين، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها الحارس، لترتد مجددا ويسدد نيكو وهذه المرة تصدى لها المدافع بالاسيوس على خط المرمى.

واقتنص نيكو الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 85، حيث تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من زميله جافي، وسدد على يمين الحارس باديا، ليهدي بلوغرانا النقاط الثلاث.