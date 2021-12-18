كأس العرب: قطر تحل ثالثا بفوزها على مصر

حصد منتخب قطر صاحب ضيافة بطولة كأس العرب، المركز الثالث بفوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بالنتيجة 5-4، اليوم السبت.

وانتهت المباراة بوقتها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل السلبي 0-0.

وأحرز خماسية المنتخب القطري كل من اللاعبين خورخي بوعلام وعبد الكريم حسن فضل الله وأحمد علاء الدين عبد المتعال وأكرم حسن عفيف وكريم بوضياف، في المقابل سجل رباعية المنتخب المصري كل من اللاعبين محمد مجدي افشة وعمرو السولية وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بمحاولات للسيطرة على وسط الملعب من جانب المنتخب القطري ولكن الدقائق الأولى لم تشهد محاولات حقيقية على مرمى الشناوي بينما ضاعت فرصة لمنتخب مصر من ضربة رأس بجانب القائم.

وبعد مرور ربع ساعة، استفاق منتخب مصر وسيطر على الكرة بعدة تمريرات انتهت بفرصة ضائعة بعد انطلاقة من رفعت وتمريرة إلى السولية الذي سدد بجوار القائم ثم رأسية طائشة بعيدا عن المرمى.

وانطلق أكرم عفيف وشن هجمة معاكسة قطرية أبعدها دفاع الفراعنة، وسيطر الهدوء على مجريات الأمور مع تبادل السيطرة بين المنتخبين واشتكى الحارس محمد الشناوي للإصابة بعد اصطدام بعبد الله الأحرق لاعب قطر.

ووجه حمدي تسديدة قوية أبعدها الدفاع القطري وانطلق رفعت يسارا ومرر عرضية سريعة إلى شريف الذي اصطدم بالأحرق ومرت الهجمة دون خطورة وخرج الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وأضاع منتخب قطر فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني بعدما أهدر المعز علي تمريرة رأسية من بوعلام أمام مرمى الفراعنة، ووجه حمدي فتحي تسديدة قوية أبعدها الحارس، وأجرى منتخب قطر تغييرين بنزول حسن الهيدوس وكريم بوضياف على حساب عبد الله الأحرق وعاصم ماديبو في الدقيقة 58.

وتألق الحارس مشعل برشم في إبعاد ضربة رأس رائعة لمنتخب مصر من كرة عرضية سريعة أرسلها عمر كمال وسددها حمدي فتحي ولكن حارس قطر أنقذ الموقف ولم يستطع محمد شريف المتابعة.

وانطلق همام أحمد ولكن بلا خطورة مع يقظة للدفاع المصري، ودفع منتخب قطر بلاعبه محمد مونتاري بدلا من عبد العزيز حاتم ووجه زيزو تسديدة سهلة للفراعنة وأشرك المنتخب القطري تبديلين جديدين بنزول عبد الكريم حسن ومصعب خضر على حساب همام أحمد وإسماعيل محمد.

وأشرك منتخب مصر مهاجمه مروان حمدي على حساب أحمد رفعت الذي بذل مجهودا كبيرا بينما أضاع محمد شريف انفرادا للفراعنة بعد انطلاقة سريعة ولكن الحارس برشم أنقذ الموقف ببراعة.

وانطلق منتخب قطر بكرة مرتدة سريعة ولكن الدفاع المصري أبعدها ورد زيزو بتسديدة قوية أبعدها برشم، وحاول الهيدوس تمرير كرة عرضية ولكن مرت بلا خطورة مع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين.

وقام منتخب مصر بإقحام الثلاثي أكرم توفيق ومصطفى فتحي وأحمد حجازي مع بداية الوقت الإضافي على حساب زيزو وحمدي فتحي ومحمود الونش، وتألق برشم في إبعاد محاولة مزدوجة للفراعنة بتسديدة مروان وفتحي وتفوق المنتخب المصري بدنيا مع محاولات للوصول للمرمى القطري.

وسدد أكرم توفيق تسديدة قوية فوق العارضة، وأرسل فتوح كرة عرضية لم يتابعها مروان حمدي بشكل مثالي ثم عرضية من مصطفى فتحي مرت أيضا دون متابعة، وتألق برشم في التصدي لرأسية مروان.

وانطلق عبد الكريم حسن يسارا ومرر بدون متابعة بينما أرسل مصطفى فتحي عرضية بلا خطورة، ودفع منتخب قطر بلاعبه أحمد علاء الدين بدلا من المعز علي وشارك محمد مجدي أفشة بدلا من عمر كمال وضاعت محاولة قطرية مع يقظة الدفاع المصري وأضاع دفاع قطر انطلاقة من مصطفى فتحي وخرج اللقاء بالتعادل ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح.