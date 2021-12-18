نهائي كأس العرب: تونس والجزائر في مباراة ساخنة (0-1)

يلتقي منتخبا الجزائر وتونس مساء اليوم، السبت، على استاد "البيت" في مباراة نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وأسفر وقت المباراة الأصلي عن تعادل المنتخبين سلبيا 0-0، إذ وصل كل منهما إلى عدة فرص تهديفية غير أن الحظ لم يحالف أي منهما في زيارة شباك الآخر.

ويسعى المنتخب التونسي إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية بعد نسخة العام 1963، فيما يأمل المنتخب الجزائري إلى رفع كأس العرب للمرة الأولى.

واحتكم المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين من أجل حسم المباراة، وفي حال عدم ذلك سينتقلان لركلات الترجيح.

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديدًا في الدقيقة 99 أحرز اللاعب، أمير سعيود، هدفا لصالح المنتخب الجزائري.

يتبع...