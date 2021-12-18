هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء حول إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه عدوى الفيروس بشكل كبير في إنجلترا، خصوصًا بين لاعبي كرة القدم ما تسبب بتأجيل عدة مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر متحدث إعلامي لنادي ليفربول أنه "ليس هناك ما يشير إلى إصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة".

وأضاف "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يُصدر النادي أي بيان حول الأمر".

وكان صلاح قد شارك في الفوز ضد نيوكاسل الخميس الماضي بالبريمييرليغ، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

ويعتلي صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول مقعد الوصيف في البريمييرليغ بـ40 نقطة، متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.