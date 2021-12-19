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برشلونة يضع شرطا لضم كافاني

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 21:12

برشلونة يضع شرطا لضم كافاني
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

حدد فريق برشلونة الإسباني شرطا لقاء التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدينسون كافاني، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويحظى كافاني باهتمام البارسا منذ عدة شهور وتحديدا بعد إصابة الثنائي مارتن برايثوايت وأنسو فاتي، وقبل ابتعاد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن الملاعب بسبب اضطرابات في القلب؛ ومن ثم إعلان اعتزاله كرة القدم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن كافاني يرحب بفكرة فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، والانتقال لبرشلونة في كانون الثاني/ يناير المقبل، طالما سيجد فرصة أكبر للعب.

ومع ذلك، فإن برشلونة على استعداد لحسم الصفقة في الشتاء، ولكن بشرط جاهزية اللاعب البدنية قبل الانتقال إلى كامب نو.

وسيراقب برشلونة كافاني حال مشاركته خلال المباريات المقبلة في البريمييرليغ، من أجل الحكم على جاهزيته بعد عودته من إصابة في وتر العرقوب.

وينتهي عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، لكنه يسعى للرحيل في كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد أن فقد مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أكدت صباح اليوم، أن كافاني أبلغ مسؤولي بوكا جونيورز برفضه الانتقال للفريق الأرجنتيني من أجل الانتقال لبرشلونة.

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#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#إدينسون كافاني

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