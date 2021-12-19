بوقرة: أهدي كأس العرب للشعبين الجزائري والفلسطيني

أعرب مدرب منتخب الجزائر، مجيد بوقرة، عن فخره واعتزازه بعد التتويج كأس العرب للمرة الأولى عقب الفوز على منتخب تونس بهدفين نظيفين، في نهائي البطولة التي استضافتها قطر.

وذكر بوقرة في تصريحات عقب المباراة "أشكر الله كثيرًا على هذا التوفيق، وأشكر كل اللاعبين بعد الأداء البطولي الذي ظهروا به في كل المباريات التي خاضها فريقنا في البطولة".

وأضاف "خضنا مباراة كبيرة جدا أمام منتخب تونس القوي والعنيد، وحافظنا على تركيزنا حتى آخر دقيقة، خصوصا أننا كنا نعلم أن المباراة بمثابة الديربي، وبالتالي ستلعب على جزئيات صغيرة جدا".

وتابع بوقرة "صراحة منتخبنا استحق التتويج باللقب، بعد أن خاض مباريات في غاية الصعوبة، رغم أننا لم نحظ بوقت جيد للإعداد، إلا أننا نجحنا في حصد اللقب".

وختم "أنا سعيد جدا بهذا اللقب، الذي أحصل عليه وأنا في بداية مشواري التدريبي، أهنئ نفسي، وأهنئ كل اللاعبين، وأهدي هذا اللقب للشعبين الجزائري والفلسطيني، خصوصا لدى أهالينا في غزة".